Leedu fintech-tiiger hüppab kõrgemale

Eestlastele meeldib kuvand Eestist kui edumeelsest IT-riigist, mida Eesti kahtlemata ka on. Kui aga minna oma vaatenurgas detailsemaks ja uurida näiteks maailmas tohutus tempos kasvavat finantstehnoloogiasektorit, siis selles osas on Eesti jäänud rahulikuks kõrvaltvaatajaks, samal ajal kui Leedust on kujunenud maailma üks finantstehnoloogiakeskus, kirjutab Kantar Emori strateegiakonsultant Kristiina Kruuse.

Kristiina Kruuse. Foto: erakogu

Krüptorahapangad, piirülesed pangakontod, uued virtuaalsed makselahendused – need on vaid mõned näited sellest, millega fintech-ettevõtted tegelevad. Väga lihtsustatult öeldes on fintech-ettevõtted idufirmad, mis uuendavad tehnoloogia abil suurt osa klassikalistest finantsteenustest, alates laenamisest ja raha hoiustamisest ning lõpetades valuutavahetusega.