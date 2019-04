Miks tööjõupuudus ergutab kinnisvaraturgu

Jooksva aasta esimene kvartal on andnud kinnitust meie aastalõpu prognoosile: buumi näha ei ole, kinnisvaraturg on pigem stabiilne ning majanduskasv pidurdub. Puudujääk kinnisvaraturul tekib pindade, mitte ostjate tähenduses, kirjutab RE Kinnisvara vanempartner Monica Meldo.

RE Kinnisvara vanempartner Monica Meldo. Foto: Erakogu

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli statistikaameti andmetel 2018. aasta neljandas kvartalis ligi 10 500 vaba ametikohta. Trend on püsinud 2017. aasta esimesest kvartalist. Kinnisvaraturule mõjub see aga ergutavalt – töötajate puudus on toonud kaasa kauaoodatud palgakasvu, mis on andnud tarbijale rohkem ostujõudu.