Välistudengile eesti keel suhu

Välistudengeid on mõtet Eestisse kutsuda, kui neist on lõpetamise järel ka Eesti ühiskonnale otsene kasu. Selleks tuleb riigikeelt osata, kirjutab Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuht Kristjan Oad.

Kristjan Oad Foto: Jake Farra

Suurendame uuest õppeaastast eesti keele õppe mahtu kõigi õppetasemete üliõpilastele ning sisuliselt tähendab see, et hiljemalt kolme aasta pärast on iga meie ingliskeelse õppe lõpetajaga võimalik lõpuaktusel eesti keeles vestelda.