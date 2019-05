Kuidas ettevõtteid edukalt saneerida?

Kümme aastat pärast saneerimisseaduse jõustumist on Eestis üritatud läbi viia arvukalt saneerimismenetlusi, neist väheseid edukalt ja tulemuslikult.

Annika Jaanson Foto: Erakogu

Millised on praktikas olnud need meetodid ja lähenemine, mis on aidanud kaasa eduka saneerimise läbiviimisel, kirjutab advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Annika Jaanson.