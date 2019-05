Miks valid uut autot hoolsamalt kui poliitikut?

Poliitikud peavad opereerima märksa keerulistemas oludes ning karmimates mängureeglites kui ärijuhid. See peaks tähendama, et poliitikud on äriliidritest paremini haritud ning oskuslikumad, kuid paraku pole see alati nii, kirjutab tippjuhtide sihtotsingufirma Amrop Eesti juhtivpartner Aiga Ārste-Avotiņa.

Aiga Ārste-Avotiņa Foto: Amrop Eesti / Erakogu

Iga ühiskond on hierarhiline, erineb ainult nende hierarhiate ülesehitus. Mõistmaks hierarhiat, tuleb kõigepealt aru saada eliidist, kes vastutab selle ühiskonna käekäigu eest. Näiteks Antiik-Kreekas moodustasid eliidi kõige vapramad sõdurid, kes olid valmis oma linnriiki kaitsma elu hinnaga. Lahingust või sõjaretkelt tuldi tagasi kas kilbiga või kilbil. Eesliinil seismine eeldab vaprust, kuid millele on rajatud meie praegune eliit?