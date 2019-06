Alo Lõhmus: velorutsioon Tartus

Rattaringluse elektrirattad ei pruugi enam Tartu linnatänavatele ära mahtuda. Foto: Sille Annuk, Postimees/Scanpix

Tartu näeb juba nädal aega välja skandinaavialiku õitsva rattalinnana: kuhu ka ei vaataks, kõikjal viuglevad rõõmsalt jalgratturid. Linnavalitsuse käivitatud rendi(elektri)jalgrataste jagamise süsteem on osutunud üle ootuste edukaks, kirjutab ajakirja Imeline Ajalugu toimetaja Alo Lõhmus.

Tartu rattaliikluses on aga ilmnenud omapärane paradoks. Selle linna rattataristu on siiani olnud üks parimaid Eestis, linnavalitsus on nähtavalt pingutanud rattateede ja -radade rajamise nimel. See meelitas paljud inimesed sadulasse juba enne rattaringluse avamist.