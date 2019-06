Merike Kim: Tööandja näidaku kogumise eeskuju

Tööandjapension on lisainstrument töötajate motiveerimiseks, mida on seni Eestis liiga vähe kasutatud, kirjutab Luminori personalijuht Merike Kim.

Merike Kim. Foto: Kaarel Langemets

Kaks aastat tagasi viisime Eestis 300 tööandja ja 1000 töötaja hulgas läbi küsitluse, millest selgus, et 58 protsenti Eesti töötajatest näeb tööandjapensionit motivatsioonipaketi olulise osana. Reaalsuseni on see jõudnud aga kõigest 3 protsendil kohalikest ettevõtetest. Veelgi enam – kolmandik tööandjatest ei tea, mida tööandjapension tähendab.