Martin Kõdar: vastutustundlikult investeerides oleme osa suurest mängust

Norra valitsus andis eelmisel nädalal rohelise tule riigi pensionifondile varade väljatoomiseks fossiilkütuste äridest, mis piisavalt jõuliselt taastuvenergia suunas ei arene. Maailma suurima investeerimisfondi käik ilmestab märksa laiemat trendi, kirjutab BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdar.

Martin Kõdar. Foto: erakogu

Investor ei ole enam pelgalt kapitalist, kes iga hinna eest enda raha tootlikkust maksimeerib. Ligikaudu pool Euroopa professionaalselt investeeritud varadest järgib täna laiema ühiskondliku vastutuse põhimõtteid. Vastutustundlik investeerimine on maailmas jõudsalt kasvav trend ning just institutsionaalsetele investoritele on sellest saamas uus normaalsus. See ei ole aga tekkinud tühja koha peale.