Tagasi ST 31.10.25, 10:59 Riietus, mis ei vali sihtkohta. Kust leida praktiline põhjamaine stiil Eestis? Kas oled kunagi soovinud, et su garderoob oleks sama paindlik kui sinu päevaplaan? Et saaksid minna hommikul ärikohtumisele, lõunaks metsa jalutama ja õhtul restorani – ilma kordagi riideid vahetamata? Just sellist valikut pakub Haven Kakumäe sadamas asuv Nautical Store.

Nautical Store loojad Ave ja Mati Pops.

Nautical Store loojad Ave ja Mati Pops said inspiratsiooni 2016. aastal Hanko sadamas – nad nägid midagi, mida Eestis siis veel polnud: riideid, mis ei järgi hooaegu ega kiirmoodi.

Nähtu meeldis nii palju, et nad otsustasid tuua Eestisse killu skandinaavia riietumiskultuuri ja pakkuda suuremat valikut kvaliteetseid brände, mis siiani polnud Eestis kergelt kättesaadavad. Nii sai alguse Nautical Store – pood ainulaadse kontseptsiooniga, kust saab soetada nii kvaliteetseid vaba-aja riideid kui ka uue või kasutatud paadi.

Skandinaavia filosoofia – vähem on rohkem

Ave ja Mati usuvad põhjamaisesse riietumiskultuuri, kus üks hästi valitud ese asendab viis keskpärast. Kõik tooted, mida nad oma poes pakuvad, on loodud kestma – nii ajas kui ilmastikus. See on praktiline mood: lihtsad lõiked, kvaliteetsed materjalid, mugavus ja ilmastikukindlus.

Rootsis ja Soomes on tavaline osta üks kvaliteetne ese, mida kantakse aastaid. Jätkusuutlikkus läbi aeglase tarbimise, kus garderoob ei vahetu iga hooajaga, vaid areneb läbi aastate.

Nautical Store’i filosoofia põhineb veendumusel, et stiil ja vastutustundlikkus võivad käia käsikäes. Seetõttu leiab sealt poest ainult hoolikalt valitud brände, mis panustavad keskkonnasõbralikku tootmisse ja kestvasse disaini.

Meie kliima sarnaneb Skandinaaviaga – ka Eestis võivad jaanipäev ja jõulud olla sama temperatuuriga, seega sobivad siia täpselt samad lahendused, mis üle lahe naabritel.

Brändid, mida Nautical Store esile tõstab

Holebrook esindab Skandinaavia kudumikultuuri kõrgeimat taset. Need on Rootsis disainitud ja ainult Euroopas toodetud rõivad, mille lõige ei aegu ja mille värv sobib ka aastate pärast uute kollektsioonidega. Brändil on kaks selget suunda: moeriided ja Windproof® kollektsioon.

Moepool pakub ajatuid kudumeid puuvillast, meerinovillast, villast, alpakavillast, mohäärist, viskoosist ja kašmiirvillast. Bränd otsib pidevalt uusi ja põnevaid materjale, mis vastaksid kõrgetele kvaliteedi- ja jätkusuutlikkuse standarditele.

Windproof® kollektsioon toob juurde funktsionaalsuse. Õhuke, elastne tuulekindel vooder, kus ülipeenike polüesterkiht on nii tihedalt kootud, et hoiab tuule kinni ilma keemilise immutamiseta. See ei ole paks ega jäik nagu tavalised tuulekindlad voodrid, vaid elastne ja peaaegu märkamatu. Need kampsunid ja sviitrid on asendamatud nii mere ääres kui golfiväljakul – Rootsi rannikualade sadamates ja restoranides on Holebrooki kampsunid tavaline vaatepilt. See on staatus ja praktiline lahendus korraga.

Pelle Petterson pakub tehnilisi kangaid, mis ei tee kompromisse. Legendaarse purjetaja ja disaineri Pelle Pettersoni tütre loodud brändi filosoofia on lihtne: kui riided peavad vastu kõige karmimale keskkonnale – soolasele, pritsivale merele, tuulele ja päikesele – siis peavad need vastu kõigele.

Bränd pakub laia valikut meestele, naistele ja lastele – mantlitest ja jopedest värviliste suvepüksteni, golfi putterist seljakotini. Isegi pere lemmikloomale leiab stiilse vesti. Eriline on võimalus luua perega ühtekuuluvustunnet – ema ja tütar, isa ja poeg saavad kanda ühesuguseid mudeleid. Pelle Petterson sobib golfimängijale, purjetajale, suusatajale, koeraga jalutajale ja kõigile, kellele meeldivad funktsionaalsed tooted.

Brändi ühed lemmikud on kindlasti püksid , mis näevad välja nagu klassikalised linnariided, aga on loodud vastu pidama ka metsas või merel. Neljas suunas venivad, vett hülgavad, tuulekindlad ja hingavad – samas pehmed ja soojad. Siseküljelt pehme, soe kiht vastu nahka, tugevdatud põlved ja istumiskoht. Ideaalne valik inimesele, kes hindab liikumisvabadust ja esinduslikkust ühes paketis. Kui püksid saavad kogemata poriseks, polegi vaja neid kohe pessu panna – mustuse saab lapiga lihtsalt ära pühkida.

Foto: Jake Eastham

Orca Bay jalanõud on klassika, mis kestab aastaid. Tugevast nahast käsitsi õmmeldud jalanõud igapäevaseks kandmiseks. Pehmed tallad ei määri ja on libisemisvastase töötlusega, kannapehmendusega ja pealsed alati õmmeldud taldade külje – sobivad nii purjekale, kontorisse või matkale.

LeDD ühendab Vahemere rannakultuuri Austraalia kosmopoliitse elustiiliga. Itaalia käsitöömeistrite valmistatud loaferid on loodud nii loodusseiklusteks kui linnakeskkonnas kandmiseks. LeDD jalatsid on ülimalt kerged, hingavad, pestavad pesumasinas ja valmistatud taaskasutatavast puuvillast ja kummist. Need sobivad aastaringseks kasutamiseks – nii spa's, reisil kui ka kodus olles. ühendab Vahemere rannakultuuri Austraalia kosmopoliitse elustiiliga. Itaalia käsitöömeistrite valmistatud loaferid on loodud nii loodusseiklusteks kui linnakeskkonnas kandmiseks. LeDD jalatsid on ülimalt kerged, hingavad, pestavad pesumasinas ja valmistatud taaskasutatavast puuvillast ja kummist. Need sobivad aastaringseks kasutamiseks – nii spa's, reisil kui ka kodus olles.

Henri Lloyd ei ole lihtsalt rõivabränd, vaid elustiil, mis on inspireeritud merest, liikumisest ja ajatutest väärtustest. Alates 1963. aastast, mil Henri Strzelecki ja Angus Lloyd Manchesteris brändi asutasid, on Henri Lloyd seisnud kvaliteedi, vastupidavuse ja stiili eest. Eesmärgiks on teha teha purjerõivaid, mis peaksid vastu karmile ilmale, oleksid mugavad ja näeksid head välja.

Brändi tugevuseks on tehnoloogiline uuenduslikkus. Just nemad tõid esimesena purjerõivastesse Bri-Nylon materjali, Velcro kinnitused ja käsitsi teibitud õmblused. Kõik need detailid muudavad Henri Lloydi veekindlad rõivad tõeliselt töökindlaks. Disainikeel ühendab Briti klassika ja sportliku funktsionaalsuse. Henri Lloydi jakk sobib sama hästi merel kui linnatänaval – ajatu, praktiline ja alati stiilne. Pole ime, et brändi on kandnud nii legendaarsete meresõitude kaptenid kui ka moemaailma ikoonid.

Nautical Store – rohkem kui lihtsalt pood

Nautical Store eestvedajad ütlevad, et nende pood pole pelgalt müügikoht, vaid pigem elustiili sihtpunkt. Lisaks riietele esindab Nautical Store ka paadibrände: Jeanneau kaatrid ja purjekad, Wellcraft, Delphia ja Prestige. Soomes lisaks Zodiac RIBid ja EXCESS purjekatamaraanid.

Pood asub küll Tallinna kesklinnast kaugemal (Nooda tee 8), kuid kliendid leiavad selle siiski üles. Viie aastaga on tekkinud kindel püsiklientuur – inimesed, kes ostavad läbimõeldult, tulevad tagasi ja soovitavad edasi. Mitmed ettevõtted on tellinud jopesid suvepäevadeks või esindusrõivastuseks.