Heidi Paabort: ettevõtjad, andke noortele töökogemus!

Eestis on tööjõukriis, mida võiks ettevõtted leevendada noorte värbamisega, sest tihti pole need noored veel oma erialavalikut teinud ning osale neist oleks see üldse esimene töökoht, kirjutab Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort.

Heidi Paabort. Foto: Erakogu

Eestis on endiselt tuhandeid noori, kes ei tööta ega õpi, kuid oleks valmis tööle asuma. Statistikaameti andmetel oli Eestis üle-eelmisel aastal kokku ca 26 000 15–29aastast noort, kes ei töötanud, ei õppinud ega osalenud koolitustel. Osa sellistest noortest on jõudnud ka neli aastat tagasi käivitunud Noorte Tugila programmi.