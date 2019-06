Mihkel Nestor: vananeva rahvastikuga 5% majanduskasvu ei saavuta

Kuigi uus rahvastikuprognoos näitab tulevikku varasemast veidi paremas valguses, ei muuda see suurt pilti – Eesti rahvastik vananeb ja väheneb, kirjutab majandusanalüütik Mihkel Nestor SEB nädalakommentaaris.

Mihkel Nestor. Foto: Jaanus Lensment / Postimees

Eesti majanduse igapäeva mõjutavad küsimused nagu laenuintresside suurus, eelarvepuudujääk või palgakasv. Pikas vaates on aga üks palju olulisem teema, mis määrab terve majanduse tuleviku – inimesed ehk Eesti rahvastik. Kõlab kui klišee, ent rahvastiku vähenemist ja vananemist peetakse üheks ühiskondlikult ja majanduslikult kõige suuremaid väljakutseid pakkuvaks trendiks. Kui inimesi jääb vähemaks, tähendab see paratamatult, et senise heaolu/majanduskasvu säilimiseks peavad allesjääjad rohkem pingutama. Kuigi tänapäeval on mõnes ringkonnas moekas rääkida, kuidas majandus ei peagi kogu aeg kasvama, siis tahaks näha samade inimeste reageeringut, kui langeks nende endi elustandard. Vananeva rahvastiku tagajärgede ilmekas näide on täna Itaalia koos kõigi oma majanduslike ja ühiskondlike probleemidega.