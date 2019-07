Kristo Reinsalu: kinnitage turvavöö – oleme õhkutõusuks valmis!

Eesti saab lennunduses olla suunanäitaja kogu Euroopale, kuid vajame selleks avaramat pilku, kirjutab Estonian Aviation Clusteri juhatuse liige Kristo Reinsalu.

Kristo Reinsalu Foto: Peeter Langovits, Postimees/Scanpix

Aastate möödudes on meil kollektiivselt aina rohkem põhjust rääkida sellisest nähtusest nagu Eesti lennundus. Esialgu võib see tunduda küll marginaalse nišiteemana, aga nagu öeldakse – vaga vesi, sügav põhi. Eesti suurima õhuvärava kaudu loodud lisandväärtus on kaks korda suurem kui Eesti metsandusel. Üks indikaator sellest kasvust on ka asjaolu, et 2017. aasta Eesti edukaima ettevõtte tiitli sai just lennundusettevõte.