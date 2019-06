Aivar Õepa: riigi unistus sinilinnust. Millal see mäng kord lõpeb?

Aivar Õepa. Foto: Julia-Maria Linna

Oma lennufirmast rääkides läheb poliitikute terve mõistus justnagu kollektiivselt looja karja. Samas lauses kasutatakse väljendeid “riigile tähtsad lennuühendused” ja “kasumi teenimine”. Estonian Airi kogemus peaks olema õpetanud, et ei saa samal ajal lennata konkurentsivõimelise piletihinnaga Brüsselisse ja olla kasumlik, kirjutab ajakirjanik Aivar Õepa.

Lennunduses peab ellujäämiseks olema suur – isegi Nordica partner LOT on Euroopas paras päkapikk, Finnair ja SAS on ellujäämise piiri peal. USAs on viimastel aastatel toimunud mitu koondumist, nii et turule on jäänud neli suurt ettevõtet. Ja see on maailma üks suuremaid turge. Euroopas seisab see protsess lähiajal ees. Millised šansid on Nordical koondumata ellu jääda?