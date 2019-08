Sirje Kingsepp: kuni lokkab onupojapoliitika, pole Eestil rikaste klubisse asja

Eestis valitseb onupojapoliitika. Avalik maksudest kõrvale hoidmine ja kasumite mittemaksustamine paneb meid samasse ritta vaeste riikidega, kus rahvariietes tantsimisega turiste lõbustatakse, kirjutab raamatupidaja Sirje Kingsepp.

Sirje Kingsepp. Foto: Erakogu

Me oleme uhked paljude asjade üle oma riigis. Meil on inimesi silmapaistvate tulemustega nii kunstis kui ka ITs. Tänu heale haridusele. Kuid hoolimata sellest, et meil on palju geniaalseid inimesi, ei jõua me kuidagi riigina nende rikkamate hulka, kuhu veel mõni aeg tagasi arvasime kohe jõudvat. Miks?