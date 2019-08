Aune Past: miks eestlane ei taha investorit oma tagahoovi?

Aune Past. Foto: Väinu Rozental

Maksusüsteem soosib valdu, kus eelistatakse rikkad magajaid, mitte kõrgepalgalisi töötajaid, kirjutab Paldiski näitel kommunikatsiooniekspert Aune Past.

Praegune Eesti maksusüsteem annab kohalikule omavalitsusele paremad arenguvõimalused siis, kui vallas on rohkesti rikkaid magajaid või kui vallas on maavara. Võib küll tunduda, et ka kõrgepalgaline töökoht annab vallale hea tulubaasi. See pole päris nii.