Rain Neemlaid: autotootjad hääletasid dollaritega

Akude hinnad langevad, sisepõlemismootoritega autode heitmenormid karmistuvad – maailma autotööstus on võtnud selge suuna elektrile, kirjutab Elektritransport OÜ laadimislahenduste insener Rain Neemlaid.

Tesla Model S pidulik vastuvõtt Tallinnas. Foto: Andres Haabu

Meeldib see meile või mitte, aga elektriautod on tulemas: seda on otsustanud autotööstus. Autotootjad üle maailma on lubanud järgneva viie aasta jooksul investeerida elekro-mobiilsusesse üle 500 miljardi dollari (võrdluseks Eesti Vabariigi eelarve 2019. aastal on ca 11 miljardit eurot). Investeeritakse sõidukite arendusse, akudesse ning laadimistaristusse.