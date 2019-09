Paul Künnap: Eesti öelgu, et tunnel pole võimatu

Helsingi-Tallinna tunneli olulisteks uuringuteks on vaja, et Eestis jõuaksid menetlused samasse staadiumisse, kus nad on Soomes, ning Eesti otsust, et tunneli ehitus ei ole võimatu, kirjutab Finest Bay Area Developmenti esindav vandeadvokaat Paul Künnap.

Paul Künnap.

Kõik suured infrastruktuuriprojektid läbivad laias laastus kolm faasi: eeluuringute ja kontseptsiooni loomine, planeerimine ja projekteerimine ning teostamine. Soome ja Eesti vahelise tunneli puhul on läbitud eeluuringute ja kontseptsiooni faas Talsinkifix ja FinEst Link projektide raames. Eeluuringute põhjal teame, et tunnel on tehniliselt võimalik ning selle tasuvus võib olla võrreldav analoogsete projektidega mujal maailmas.