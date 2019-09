Kalev Kaarna: eesmärk olgu parandada elu, mitte ehitada teid

Probleemipüstitus “meil on puudu raha neljarealise maantee ehitamiseks” ei ütle tegelikult, mis probleemi me lahendada tahame, kirjutab Superangeli investeerimisfondi kasvujuht, Äripäeva Eduka Eesti arvamuskonkursi 2019 võitja Kalev Kaarna.

Kalev Kaarna. Foto: erakogu

“Kui tahame avalikus sektoris arenguhüpet, siis on rahapuuduse lahendamine halb eesmärgi püstitus,” ütleb Kristen Cox, kes on tippametnik Utah' osariigis USAs. Praegune diskussioon PPP kasutamiseks taristuprojektide teostamiseks on avalikus arutelus kahjuks keskendunud just “Eestil on rohkem raha vaja” eesmärgi täitmisele ja arutelule, et kas PPP raha on kallis või odav ja kes on süüdi, et PPP seni ei ole Eestis oodatud tulemusi andnud.