Makoto Suhara: kummardamisest ja visiitkaartide vahetusest Jaapanis ei piisa

Mida teha siis, kui Jaapaniga äri tegemine kuidagi õnnestuda ei taha, kirjutab EASi Jaapani ekspordinõunik Makoto Suhara.

Makoto Suhara. Foto: erakogu

Paljud Jaapani ärikultuuri vastu huvi tundnud ettevõtjad on millalgi osalenud selle eksootilise sihtturu eripärasid tutvustavatel seminaridel, kus peamiselt õpetatakse korrektset visiitkaartide vahetamise ning kummardamise protsessi. Rõhutatakse ka seda, et Jaapanis tasub olla kannatlik, sest otsustusprotsessid on aeganõudvad ning osa ärifunktsioone meie jaoks ülikeerulised, kuid ikkagi tasuks ekspordist huvitatud ettevõtjal oma voldik jaapani keelde tõlkida ning sammud ida poole seada.