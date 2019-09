Neeme Korv: hüvasti, Savisaare kesktelevisioon!

Tallinna Televisioon (TTV) pole kunagi olnud niivõrd telekanal, kuivõrd puhas poliitiline projekt. Poliitiline oli kanali sünd ja poliitiline sai ka surmatunnistus, mis küll räägib reinkarnatsioonist produktsioonifirmana, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv. Foto: Liis Treimann

Keskerakondlased, kes on saanud propagandakanalite pärast tuld ja tõrva, pole kunagi unustanud meenutamast, et TTV on õieti kunagise telemehe Mati Eliste idee. Reformierakonda (!) kuulunud Eliste esitas Tallinna volikogus täpselt 12 aastat tagasi vastava eelnõu. Pöörane iroonia, sest tegelikkuses ei saa lahutada TTVd ja Keskerakonda, õieti Savisaare-Keskerakonda, sest linnapea ja Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare munitsipaalmeedia oli ainuvõimu saavutamise ja hoidmise keskne tugisammas.