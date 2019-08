Meediaimpeeriumi vastulööki pole vaja

Linnameedia reformi käigus peab sündima säästlikum ja tõhusam infokanal, mitte paremini propagandat edastav impeerium, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Kas sina Tallinna elaniku ja maksumaksjana tahad, et linn panustaks aastas üle 3,6 miljoni euro Tallinna TV (TTV) tegemiseks ja seejuures jääb organisatsioonil veel 667 000 eurot puudu? Just nii suur oli TTV kahjum mullu. Mihhail Kõlvarti linnapeaks saades on linnavalitsus nüüd asunud kuluefektiivsuse kursile ja raha enam juurde ei anta. Ettevõtjast abilinnapea Aivar Riisalu juhtimisel on plaanis anda linnameediale uus hingamine, koondades TTV, ajalehed Pealinn ja Stolitsa ning pressiteadete vabrik Raepress ühtseks löögirusikaks.