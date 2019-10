Tiit Parts: info töötlemine on edu alus

Mida rohkem on ettevõtte töös suhtlust, seda olulisem on seda teha targalt ja tarkvara abil, et muutuvas majanduskeskkonnas edukas olla, arvab maailma suurima majandustarkvaratootja SAP Estonia tegevjuht Tiit Parts.

Tiit Parts. Foto: erakogu

Klient ei koputa enam toote otsimiseks ettevõtte uksele. Ettevõte peab oma klientide kohta valdama järjest personaalsemat ja laiemat infot, et elus püsida. Vana kooli ettevõtted jälgivad ja mõõdavad pigem oma sisemisi protsesse, aga uued ning intelligentsed organisatsioonid analüüsivad ka väga palju väliseid andmeid ja suhtlevad klientidega selle võrra paremini. Mida kättesaadavam on ettevõte ühiskonnale, seda paremini tema toode müüb.