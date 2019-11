Päeva tegija: täiesti sõltumatu

Andrus Raudsalu. Foto: Liis Treimann

Postimees Grupp sai aprillis lõppenud majandusaasta aruande järgi 8,9 miljonit eurot kahjumit. “See, et meil täna on olemas Eestis inimesed, kes on valmis vaba ajakirjanduse nimel kandma ka teatavaid kulusid, on tervitatav ja teistpidi teeb see meid jällegi täiesti sõltumatuks,” ütles Postimees Grupi juht Andrus Raudsalu ERRile.

Delfile märkis Raudsalu, et ärimees Margus Linnamäele kuuluv meediaettevõte siiski hakkab tegelema Venemaa telekanalite reklaamimüügiga, kuigi augusti keskel loobuti sellest toimetuse vastuseisu tõttu.