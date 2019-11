Peeter Rebane: pakin äri Eestis kokku inimsõbraliku retoorika naasmiseni

Peeter Rebane. Foto: Veiko Tõkman

Eestis tervikuna on näha jahenemist ja ligimese vihkamise tugevaid ilminguid ühiskonnas. Sellest on südamest kahju ja kindlasti mõjutab see oluliselt ka Eesti majanduse tulevikku. Isiklikult olen enamiku oma ettevõtetest Eestis kas juba maha müünud või olen neid maha müümas. Viin oma investeeringuid Eestist ära seniks, kuni siin jälle inimsõbralik retoorika domineerima hakkab.