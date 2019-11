Milderi märkmed 2/5: kummardus tootmisele. Klavdiale, Metale, Silviale ja teistele

Tänavu märtsis seisin meie Kuuli tänava tootmishoone suures tsehhis sadade töötajate ees ja tegin neile teatavaks Baltika tootmisüksuse sulgemise otsuse. Ei olnud lihtne leida sõnu, aga mõnes olukorras ongi kõige tähtsam olla ise kohal ja vaadata inimestele otsa, kirjutab Meelis Milder Äripäeva arvamusosas ilmuvas artiklisarjas.

Meelis Milder. Foto: Liis Treimann

Rääkisin sellest, kuidas uuenev ärimudel ei toeta sellises mahus omatootmist, kuidas me aasta jooksul püüdsime ebaõnnestunult leida tehasele uusi investoreid ja sellega sõltumatust senisest emaettevõttest. Kuidas nemad on igati tublid olnud ja Baltika on alati, kõikides kriisides ja ärimudeli muutustes, saanud nendele toetuda.