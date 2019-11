Janar Holm: II pensionisamba reform – riigikontrolli tähelepanekuid

Riigikontrolör Janar Holm saatis riigikogu rahanduskomisjonile tähelepanekud, mis käsitlevad puhtpraktilisi küsimusi ja riske, mida riigikogul oleks riigikontrolli hinnangul oluline kogumispensionide reformi kavandades teadvustada ja võimalikult hästi maandada.

Janar Holm. Foto: Andras Kralla

Juba järgmisel esmaspäeval hakkab riigikogu esimesel lugemisel arutama valitsuse algatatud kohustusliku kogumispensioni reformi puudutavat seaduseelnõu. Tegu on eelnõuga, mille seaduseks saamisel on väga oluline rahanduslik, majanduslik ja sotsiaalne mõju. Et riigikontroll püüab kõigiti toetada riigikogu liikmeid viidatud eelnõu informeeritud menetlemisel, saatsin riigikogu rahanduskomisjonile kui eelnõu menetlevale juhtivkomisjonile mõned tähelepanekud, Seadusest lähtudes ei hinda riigikontroll poliitilisi eesmärke.