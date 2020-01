Maret Maripuu: et hüppav tiiger maanduks ikka käppadele

Digimaailmas võib üks pahaaimamatult tehtud vale klõps ettevõttele kaasa tuua miljonitesse ulatuva kahju, kirjutab tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu

Maret Maripuu. Foto: Andras Kralla

TEA kirjastus ja keeltekool on meedias tunnistanud, et nii ettevõtte enda kui ka töötajate kehva küberhügieeni tõttu on nad viie aasta jooksul kaotatud üle miljoni euro. Küberturvalisuse eksperdid muigavad, kui ettevõte ütleb, et ta pole küberründe ohvriks langenud – ettevõte pole sellest lihtsalt veel aru saanud, et rünnet on vähemalt üritatud.