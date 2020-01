Jón Baldvin Hannibalsson: Lissaboni õppetund mamma Merkelile ja ülejäänud Euroopale

Kümne aasta taguse kriisi järel karistati Portugali Saksa mõõdu järgi rangete kasinusmeetmetega, kuid hiljuti võimule saanud sotsid on kursimuutusega riigi majandusliku õitsengu teele viinud, kirjutab Islandi endine majandus- ja välisminister, Islandi sotsiaaldemokraatliku partei juht 1984–1996 Jón Baldvin Hannibalsson Äripäeva essees.

Jón Baldvin Hannibalsson. Foto: Ragnar Axelsson

Pimeduses, mis laskus suure osa Euroopa Liidu kohale pärast viimast kriisi, on hakanud paistma valgus. Kuigi Kreeka on endiselt ühe jalaga hauas ja Itaalia sügavas pasas, sipeldes võlgades, on mõned teised eurotsooni riigid kosuma hakanud. Poola ja Baltimaad rühivad ülespoole (Eesti, nagu ikka, juhtpositsioonil). Nii nagu enne, on jätkuvalt probleemiks noorte väljaränne. Iirimaa on toibunud, ehkki ägab veel ränga võlakoorma all. Kuid kõige eradam valgus paistab Portugalist.