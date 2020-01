Signe Kerge: miks minu andmeid on vaadatud?

Kui on kahtlus, et teie isikuandmete vaatamiseks pole olnud põhjust, tuleb endal kõigepealt ise päringu tegijaga selguse saamiseks suhelda, kirjutab Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Signe Kerge.

Signe Kerge. Foto: Andmekaitse Inspektsioon

Aastast 2017 on olnud meil kõigil võimalus portaalis eesti.ee andmejälgijast näha, kes meie isikuandmeid on vaadanud. Suures pildis on väga hea, et andmejälgija tagab ajakohase ülevaate ning suurendab läbipaistvust andmete töötlemisel, sest see kõik annab meile võimaluse olla ka ise enda isikuandmete kasutamise järelevalvajaks. Samas saab inspektsioon iga päev palju küsimusi just nimelt andmejälgija teemal.