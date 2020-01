Mihkel Stamm: Eesti võiks tõusta ühisrahastuse valdkonna liidriks

Täna on Eestil võimalus toetada ühisrahastussektori jõulist arengut mõistlikult, vältides ülereguleerimist ja mitte takistades uute tehnoloogiate ja ärimudelite rakendamist, kirjutab FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi juht ja EstateGuru tegevjuht Mihkel Stamm.

Mihkel Stamm. Foto: erakogu

Ühisrahastus on kümne tegevusaasta jooksul end ärimudelina tõestanud, sektor kasvab jõudsalt ja loob majandusele lisandväärtust. Cambridge’i ülikooli uuringust selgub, et alternatiivse finantseerimise mahu poolest elaniku kohta on Eesti Euroopa riikidest esimeste hulgas. Mahu kõrval on meil eesmärk saada valdkonna liidriks ka kvaliteedi, stabiilsuse ja tehnoloogilise innovatsiooni poolest.