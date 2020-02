Arnaud Castagnet: Eesti idufirmade maailm on tohutu pehme jõud

Arnaud Castagnet Foto: erakogu

Nii aktiivselt, kui Eesti start-up-ökosüsteem panustab riigi atraktiivsuse suurendamisse, ei tee seda ühegi teise riigi idufirmade maailm, kirjutab Skeleton Technologiesi kommunikatsiooni- ja valitsussuhete juht Arnaud Castagnet, kes on korraldanud ka Prantsusmaa endise presidendi François Hollande'i suhteid avalikkusega ja nõustanud Eesti e-residentsuse programmi.

Kui ma 2017. aastal Eestisse kolisin, polnud mul aimugi, et kolm aastat hiljem olen ikka siin. Aga ma olen ja ma imestan, kuidas Tallinn on lühikese aja jooksul muutunud. Piirkonnad nagu Rotermanni kvartal, Balti jaam ja Noblessner nägid mõne aasta eest hoopis teistmoodi välja. Ma ei jõua ära oodata, et näha, milliseks muutub Kopli. Välismaalase vaatevinklist on Tallinn pidevas arengus ja areneb aina paremaks kohaks, kus elada, kuigi see võiks olla rattasõbralikum.