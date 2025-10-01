ATH kui paarisuhte rock’n’roll

Diagnoosimata või teadvustamata ATH mõjutab nii paari- kui ka töösuhteid olulisel määral, ja mitte just positiivses suunas. Kuidas mõista ATH mõju suhetele paremini ning muuta kogu elu ATH-sõbralikumaks?
Räägime aktiivsus-tähelepanuhäirest ehk ATHst. Kas tegemist on moediagnoosiga ja millega üldse on tegemist, kas aju eripäraga või lausa kroonilise haigusega? Mida teha, kui oled saanud sellise diagnoosi, kuidas mõjutab ATH suhtlemist, tööalast karjääri?
Investeeringud tulevad Eestisse vaid siis, kui roheenergeetika on korras. “Me võistleme 30 sadamaga Läänemerel, innovatsioon ja keskkonnasõbralikkus loovad eelise,” rääkis Tallinna Sadama juht Äripäeva raadio saates “Juhtides tulevikku”.