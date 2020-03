Aivar Hundimägi: koroonaviirus annab hea õppetunni

Koroonaviirus näitab, kui halvasti suudetakse ette näha mõne nädala pärast toimuvat, esmalt tuleb endale tuhka pähe raputada. Suhtusime Äripäevas algul koroonaviirusega seotud riskidesse ja mõjudesse väga leigelt, kirjutab Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

Aivar Hundimägi. Foto: Andras Kralla

Kuu aega tagasi ehk 4. veebruaril ilmunud juhtkirjas kirjutasime, et pikas perspektiivis on viiruse mõjud ajutised ning paanikaks pole põhjust ja aktsiaid ei tasu müüma tormata. Meie toonane argumentatsioon tugines sellele, et koroonaviiruse levik pole võtnud tavapärase gripi mõõtmeid, ning uskusime, et viiruse haripunkt on lähedal, sest koroonaviirusest paranenud inimeste arv ületas hukkunute arvu.