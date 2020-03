Sigrid Kõiv: käibenumber ei köhi kellegi peale

Maksu- ja tolliameti otsus mitte avaldada maksude, käibe ja töötajate arvu analüütikat paneb küsima, kuidas saab abimeetmete mõju hinnata, kui andmeid ei ole. Siis võib hiljem kõigi meetmete kohta öelda, et need ei kõlvanud kuhugi või olid maailma parimad, kirjutab Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

On üsna hämmeldav avastada ühel koroonakriisi päeval, et riigis, kus seni on uhkeldatud läbipaistvusega, on järsku andmete edastamine kinni keeratud koos riigipiiride ja spordiklubidega. Maksu- ja tolliamet teatas eile, et ei avalda oma koduleheküljel tasutud maksude, käibe ja töötajate arvu analüütikat ning suletud on avalik võlapäring ja X-tee teenuste kaudu võlglaste massinfo väljastamine.