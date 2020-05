Aku Sorainen: aastal 1939 olid võõrtöölised Eestisse oodatud

Aku Sorainen. Foto: Andras Kralla

Eesti kõrge tööhõive on tekitanud tööjõupuuduse, mis takistab tööandjaid teha jätkusuutlikku äri ilma võõrtööjõuta – täpselt nagu aastal 1939, kirjutab omanimelise advokaadibüroo asutaja ja juht Aku Sorainen vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Minu meelest on valitsus saanud tervisekriisiga väga hästi hakkama. Viiruse tagajärjel hukkunute arv on oluliselt väiksem, kui alguses kardeti. Eemalt vaadates on raske aru saada küll sellest, miks Kuressaare haigla ravijuhti Edward Laanet tagantjärele nii palju kritiseeritakse – distantsilt vaadatuna tundub, et ta on saanud oma tööga väga hästi hakkama ja julgenud teha otsuseid olukorras, kus keegi ei teadnud täpselt, mida peaks tegema.