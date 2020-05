Tõnu Toompark: megatrendid jäävad, üks väike viirus neid ei murra

Tõnu Toompark. Foto: Andras Kralla

See, kui koroonakriisi tingimustes otsustab keegi maale kolida või oma korterile puutevaba sissepääsu rajada, ainult kinnitab seniseid trende elamispindade turul. Suurem osa mõjust on lühiajaline, kirjutab Adaur Grupi juhatuse liige Tõnu Toompark vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Vaadates kriisijärgsesse tulevikku oma eriala ehk elamispindade turu vaatest, on kõik uus jätkuvalt hästi unustatud vana. Juba on toimunud mõningad nihked majutuskorterite ja pikaajalise üüri korterite vahel. Ostu-müügitehingute arv on kukkunud kivina. Need on aga lühiajalised mõjud, mis 3–5 aasta pärast on meelest läinud.