Rait Maruste: rahva šokeerivalt hääletu alistumine

Peaminister Jüri Ratas riigikogu infotunnis. Foto: Liis Treimann

Eesti õigusruum vajab kriisi järel mitmel moel korrastamist, et parlamentaarse demokraatia rikkumisest ei kujuneks norm, kirjutab endine riigikohtu esimees Rait Maruste vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Kriis tõi esile õigusliku regulatsiooni puudulikkuse ja ebaadekvaatsuse, nii põhiseaduses kui alamates aktides. Sedavõrd tõsise olukorra tarvis on vaja ühte selget süsteemset akti, mis reguleerib üldiselt eriolukorda (mis inglise keeles mahub üldmõiste state of emergency alla) ja koosneb meie põhiseaduse valguses kolmest seisundist/staadiumist – hädaolukord, eriolukord ja erakorraline olukord. Need vajaks selget õiguslikku määratlemist ja korraldusliku läbimõtlemist ja fikseerimist.