Kadrian Jaagund: kas kodus töötamine tähendab, et mind ei tohi segada, või vastupidi?

Juhid peavad olema valmis uutmoodi meeskonnatööks, kirjutab Lindström Eesti ja Läti regiooni asepresident Kadrian Jaagund.

Ühegi töötaja väljavaateid ega kaasatust ei tohiks piirata asjaolu, et ta eelistab osaleda meeskonnatöös virtuaalselt, kirjutab Lindström Eesti ja Läti regiooni asepresident Kadrian Jaagund, tuginedes oma töökogemusele koroonaviiruse ajal.

Enamik Eesti ettevõtteid on hakanud naasma samm-haaval normaalse töörütmi juurde ning paljud juhid on saanud aru, et täielik või osaline kaugtöö on uus normaalsus. Kriis pakkus selleks tõhusat kiirkursust, mille käigus tagasid ettevõtted elementaarse igapäevatöö jätkumise distantsrežiimil.