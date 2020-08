Vaatleja: Valgevene tulevik – võimatusena võimalik stsenaarium

Valgevenes pole valimised olnud pikka aega vabad. Kas Kreml korraldab järgmised oma kava kohaselt? Foto: Andras Kralla

“Lubage mul teha ennast naeruväärseks, pakkudes välja ühe võimatuseni võimaliku stsenaariumi Valgevene kohta,” kirjutab poliitikaanalüütik Karmo Tüür oma blogis, tuues esile neli sammu presidendivalimistejärgses riigis, mis tooks võimule Kremlile sobiva liidri.

1. Lähtepunktiks on see, et Venemaa ei saa endale lubada Valgevene presidendi langemist tänava survel ja võimu minemist endale sobimatu inimese kätte.