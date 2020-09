Taavi Rõivas: niigi kolossaalse defitsiidi kasv toob katastroofilise eelarve

Taavi Rõivas. Foto: Liis Treimann

Rahandusministeeriumi sedavõrd optimistliku majandusprognoosi valguses ei ole riigi laenukoormuse neljakordistamisel vähimatki õigustust, kirjutab endine peaminister Taavi Rõivas (Reformierakond).

Prognoos põhineb kahel eeldusel: et liikumispiiranguid ei kehtestada ning et viirus on aasta pärast kontrolli all. Nendele julgetele eeldustele tuginedes on ka prognoos tervikuna saanud väga optimistlik. Kuna just täna avaldatud prognoosi alusel koostatakse 2021. aasta eelarve, kandub optimism ka eelarvenumbritesse ning kas või pisut negatiivsem stsenaarium suurendab niigi kolossaalseks planeeritud defitsiiti veelgi.