Sami Seppänen: kellele tuleb kriis üllatusena, see ei õppinud eelmistest

Sami Seppänen. Foto: Raul Mee

Heitlikud ajad veeretavad ettevõtete teele proovikive. Elisa Eesti juht Sami Seppänen selgitab, mida tugevad ettevõtted kriisis olles ja sellest väljudes teha ei tohiks.

Kahtlemata on möödunud kuud olnud ülimalt väljakutserohked ka tugevatele ettevõtetele. Lühinägelikud on need, kes sellest enesele midagi väärtuslikku kõrva taha pole suutnud panna. Valmis tuleb olla uuteks ootamatusteks. Siin on kuus mõtet, mida ettevõtted teha ei tohiks, kui neid tabavad organisatsioonisisesed või laiemalt ühiskonda hõlmavad katsumused.