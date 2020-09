Toomas Uibo: Nordica on meie väärt saiapood

Xfly turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo. Foto: Liis Treimann

Uut rikkust luuakse ikka seal, kus on head ühendused ja nii on see olnud Mesopotaamia aegadest peale. Lennuühendused otsustavad, kirjutab Xfly turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo.

Valitsus teeb lähiajal otsuse, kas toetada riiklikku lennufirmat. Koroonakriis on räsinud kõige tuntavamalt just transpordi- ja turismisektorit üle maailma. Maksumaksja rahaga püütakse päästa strateegliselt olulisi ettevõtteid, et säilitada võimekus kriisijärgselt riigina võimalikult hästi ja kiiresti taastuda.