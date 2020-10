Argos Kracht: Lääne silmakirjalikkuse paraad

KRM Advisor OÜ juhatuse liige Argos Kracht. Foto: Andras Kralla

Koroonakriis on toonud nähtavale meie diskrimineeriva suhtumise inimeludesse, kirjutab ettevõtja Argos Kracht.

Pole saladuseks, et koroonasurmade statistika on pehmelt öeldes kallutatud, sest eriolukorras sõltub meditsiini täiendav rahastamine ohu suurusest või õigemini sellest, kui suurena seda tajume. Maailmas on saanud kombeks teha surmade puhul ka koroonatest ja selle positiivsuse puhul lisada statistikasse vastav märge.