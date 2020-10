Kinnisvaraturg on tormisilmas

Foto: Pixabay

Suuremates kriisides kinnisvarahindade liikumisele rakendatav tormisilma loogika võib olla adekvaatne kirjeldamaks ka tänast Eesti kinnisvaraturu olukorda, leiavad juhtivanalüütikud kinnisvarauudiste portaali arvamusloos.

Kui orkaan on tugevamat liiki, siis selle keskel on selge ja tuulevaikne ala – orkaani silm. Sellise tormi kätte sattudes saad kõigepealt tuult ja vett ning siis saabub vaikus, taevas läheb selgeks ja ilm ilusaks. Torm oleks justkui ootamatult haihtunud, kuid tegelikult mitte. See, mis tuleb, on teine osa tormist ja tavaliselt hullem ning laastavam kui esimene pool.