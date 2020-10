Mario Kadastik: Heiti Hääl ajab korralikku udu

Mario Kadastik oli elektriauto Tesla Model S-i esimene eestlasest ostja. Foto: Raul Mee

Paljusid elektriautode akusid toodetakse roheenergiaga, mistõttu on nende autode tootmise saaste nullilähedane ning pole mingit alust väita, et nad on kõige mustem liikumisviis, kirjutab füüsik Mario Kadastik sotsiaalmeedias.

Heiti Hääl loomulikult räägib Äripäeva intervjuus biometaanist, sest see on tema rahakoti allikas ning lobistatud on seda pikalt, nii et ta ei saagi muud juttu rääkida. Aga tegelikult ajab ta korralikku udu ja ka artikli kommentaariumis tehakse tavapäraseid vigu.