Martin Raadik: müüt, et elektriautod on mustad, maksab Eestile miljoneid

Tesla elektriauto Model S. Foto: Raul Mee

Elektriautod on elukeskkonnale paremad ja keskkonnasõbralikumad kui diisel- ja bensiiniautod, kirjutab Eleport OÜ laadimisvõrgu äriarendusjuht Martin Raadik vastulauses Heiti Häälele.