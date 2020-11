Aivar Kallam: maksud ei rahasta riigi kulutusi

Aivar Kallam. Foto: Erakogu

Maksudel on peale rahale väärtuse loomise ka majandust reguleeriv roll, kuid pole mingit seost riigi kulude rahastamisega, kinnitab uus rahanduslik paradigma, mis õieti on unustatud vana, kirjutab Äripäeva essees ettevõtja Aivar Kallam.

Uus rahanduslik paradigma on tuntud hartaismi (chartalism) ehk moodsa monetaarteooria nime all. See käsitlus erineb oluliselt põhivoolu (Adam Smith, Friedrich Hayek, Milton Friedman jt) käsitlusest, mille kohaselt maksud rahastavad riigi kulutusi.