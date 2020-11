Tarmo Tanilas: petlikud rohepöörde aktsiagraafikud

Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas. Foto: Raul Mee

Pikaajalisem investeerimistrend on kindlalt rohemajanduse ettevõtete kasuks, kuid lühiajaliselt seisab maailm rohemajanduse suunas liikumisel mitme tõsise probleemi ees, kirjutab Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas.

Paar aastat tagasi alguse saanud ning Joe Bideni USA presidendiks valimisega kulmineerunud sündmused on olnud palsamiks rohemajandusse raha paigutanud investorite emotsioonidele. Kui suure süsiniku jalajäljega ning traditsiooniliste energiakandjate rikka SPDR Select Energy ETF (XLE) hind on viimase aasta jooksul eurodes mõõdetuna üle poole oma väärtusest kaotanud, siis alternatiivenergiasse investeeriv S@P Global Clean Energy ETF (ICLN) on samal ajal investorite varade väärtust koguni 85 protsendi võrra kasvatanud.