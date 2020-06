Päris- ja rohemajanduse piir on kadumas

Fortum Eesti juhatuse esimees Margo Külaots. Foto: Raul Mee

Saates "Särtsakas tulevik" uurime, kas keskkonnasõbralikud lahendused on juba ka majanduslikult tasuvad või tajutakse emissiooni vähendamise eesmärke majanduses siiski veel piirangutena.

Uurime, mida tähendab kontseptsioon heitmevaba Tartu ning kuidas on Tartus mitmesugused visioonid, arengukavad ja plaanid seotud ühtseks tervikuks kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamisel. Toome külaliste abiga konkreetseid näiteid, kuidas on rohemajandus jõudnud energeetikasse, ning uurime, kas ka pangad on valmis krediidiotsuste tegemisel arvestama ka keskkonnaalase jalajälje vähendamise aspekte.

Saates osalevad Tartu abilinnapea Raimond Tamm, Fortum Eesti ASi juhatuse esimees Margo Külaots, LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu ning Tartu Energiaagentuuri energiaekspert Marek Muiste. Saadet juhib Lauri Leet.

Kuula saadet siit:

Saadet toetab Tartu regiooni energiaagentuur.