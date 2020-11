Juhan Lang: poolehoidjad toetagu Repsi pere-eelarvet Hooandjas

Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang. Foto: Raul Mee

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi poolehoidjatel ei tule teha muud, kui üks korralik ühisrahastuskampaania tema ja miks mitte ka teiste riigiametnike isiklike kulude kinnimaksmiseks. Sundkorras maksumaksja raha eratarbeks kasutamine väärib aga alati ühemõttelist hukkamõistu, kirjutab Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang.

Vähemtähtis kui Õhtulehe kajastusest selgunud fakt, et Reps on palunud ministeeriumi autojuhil oma lapsi sõidutada ning ka tema nõunikud tegelevad tema pereasjadega, pole seegi, et tõsistele süüdistusele vaatamata leidub ministrile endiselt tõsimeelseid poolehoidjaid. Vaatamata sellele, et minister ajakirjanikele ehk avalikkusele mitmel korral valetas.